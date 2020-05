Polija atvērusi savas robežas pasažieru tranzītam uz mītnes zemi

Ārlietu ministrija gan joprojām aicina atturēties no braucieniem ārpus Latvijas un jo sevišķi ārpus Baltijas valstīm, izņemot ārkārtas gadījumus un gadījumus, kad personai no Latvijas jāatgriežas savā mītnes valstī. Tas attiecas uz jebkuras ārvalsts apmeklēšanu neatkarīgi no tā, kāds ir saslimstības līmenis tajā un kādus saslimstību ierobežojošus pasākumus šī ārvalsts ir noteikusi.