RSU profesors: Daļai saslimušo nevar atrast inficēšanās avotu

"No valsts, no ekonomikas, no sociālo jautājumu viedokļa, protams, ir jāiet uz šādiem kompromisiem. Ņemot vērā to, ka situācija ir stabila un pakāpeniski lēnām uzlabojas, arī ierobežojumi tiek lēnām mazināti," sacīja Briģis, "protams, ja pēkšņi būs novērojama pasliktināšanās vai atkal notiks kādi lielāki uzliesmojumi, tad sabiedrībai jārēķinās, ka ierobežojumi varētu atgriezties."