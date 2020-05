Raidījums: Bez valsts atbalsta "airBaltic" draudētu bankrots

"airBaltic" sāka rēķināt, cik vajadzīgs, lai glābtos no maksātnespējas. Sākumā valdībai prasīja 150 miljonus, pēc tam 250 miljonus eiro. Valdība maija sākumā piekrita "airBaltic" ieguldīt šādu summu .

Par “airBaltic" glābšanu valdība lēma slēgtā sēdē. Ar to saistītajiem dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Taču pēc "Nekā personīga" iesnieguma Satiksmes ministrija ļāva iepazīties ar daļu no Ministru kabinetā iesniegtā informatīvā ziņojuma. Pārējais esot komercnoslēpums.

"airBaltic" un Satiksmes ministrija prognozē, ka ātrākais, kad tūrisms un aviācija varētu sākt atkopties, ir jūnija beigas vai jūlija sākums, bet tas būs tikai valstīs, kur Covid-19 epidēmija ir pārvarēta. Aviokompānija šogad neveiks aptuveni pusi no plānotajiem lidojumiem. Tā atlaidusi 40% darbinieku.

2011. gadā Valsts kase "airBaltic" izsniedza 95 miljonu eiro aizdevumu. Lielāko daļu no naudas uzreiz ieguldīja uzņēmuma pamatkapitālā. Ar pārējo valdība šogad atļāva rīkoties tāpat.

Pēdējo desmit gadu laikā "airBaltic" no Latvijas valsts saņēmis vismaz 200 miljonus eiro, kopā ar šomēnes lemto, summa tuvosies pusmiljardam. Vēl 51 miljons nāca no privātā investora, 200 miljoni - no obligāciju pārdošanas biržā. Noslepenotie dokumenti neļauj redzēt, vai lidsabiedrībai ir izvirzīti noteikumi un prasības, kā rīkoties ar piešķirto naudu.