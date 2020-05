Berķis neapsvērot izdevniecības "Latvijas mediji" pārdošanu

AS "TV Latvija" īpašnieki šobrīd caur SIA "Ekis & Co-Positioning and Consulting" ir "Rīga TV 24" direktors Klāvs Kalniņš un programmu direktors Rūdolfs Ēķis. Iepriekš starp īpašniekiem bija arī uzņēmuma finanšu direktors, Klāva brālis Krists Kalniņš, kā arī Rūdolfa brālis Roberts Ēķis.

"De facto" atzīmē, ka pirms pieciem gadiem finansējums "Rīga TV 24" attīstībai nācis no uzņēmuma, kas cieši saistīts ar vairākos kriminālprocesos iesaistīto uzņēmēju Māri Martinsonu, un "kuluāros skan arī versijas, ka jaunajam mediju darījumam klāt varētu būt stāvējis Martinsons".

Berķis Martinsona iesaisti darījumā noliedzis, lai arī pazīstami esot. "Nē, absolūti nē. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tās ir... Ja kāds par to runā, tad tās ir baumas. Tas neatbilst patiesībai. (...) Man par to nekas nav zināms, un, cik es esmu dzirdējis arī no viņiem, tad Māris nav ticis pieminēts. Tas, ko viņi taisās darīt, es arī tur neredzu nekur, ka Mārim būtu vieta," sacījis Berķis.