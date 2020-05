Geitsa “noziegumi” izdomāti, pārmetumiem nav pamatojuma

Apgalvojumam par to, ka DTP jeb kombinētā vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu izraisa vairāk nāves nekā novērš pašas slimības, nav nekāda pamatojuma. Tas ir viens no vakcīnu pretinieku izplatītākajiem mītiem, par kuriem Re:Check jau rakstīja .

Runājot par ĢMO, Kunjala atsaucas uz faktu, ka Geitss ir daudz kritizētā un nesen ar divu miljardu dolāru sodu sodītā starptautiskā agroķīmijas milža Monsanto līdzīpašnieks. Tā ir taisnība. Tiesa arī, ka Monsanto ražo ģenētiski modificētas sēklas. Geitss aizstāv ĢMO sēklu izmantošanu Āfrikā, jo tās ir izturīgākas un līdz ar to raža ir vieglāk iegūstama. Taču Itālijas parlamenta deputāte runā norādīja uz īpašu sēklu veidu – Monsanto izstrādātajām terminatora jeb sterilajām sēklām, kas neļauj lauksaimniekiem pašiem iegūt nākamo sēklas materiālu un kas katru gadu būtu no uzņēmuma jāiegādājas no jauna. 1999.gadā Monsanto paziņoja, ka, neraugoties uz ieguldījumiem to izveidē, uzņēmums nenodarbosies ar šādu sēklu izplatīšanu, un ir atkārtoti apliecinājis, ka to nekad nav darījis un neplāno arī nākotnē. Līdz ar to deputātes paustais nav patiesība.