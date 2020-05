Ušakovs Rīgas domes vēlēšanās nekandidēs

"Kādā veidā šīs vēlēšanas tīri tehniski tiks organizētas? Ir ārkārtīgi daudz jautājumu gan par drošību, gan par tādiem vai citādiem ierobežojumiem, gan par to, ka (..) vēlēšanas vispār varētu notikt nevis vienu, bet vairākas dienas," sacīja Ušakovs.

Ņemot vērā minēto, secināms, ka šo vēlēšanu tehniskais izpildījums būs vērtējams neviennozīmīgi un pastāvēs ārkārtīgi augsts risks izteikti zemai pilsoņu aktivitātei, norādīja Ušakovs. "Cilvēki baidīsies iet un piedalīties, un rezultātā ievēlētā pašvaldība nebūs ne demokrātiska, ne reprezentatīva, plus vēl šajā situācijā bažas arī par to, cik taisnīgi pats process noris," sacīja EP deputāts.

To, kāds varētu būt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu iznākums, Ušakovs pagaidām atturējās spriest, minot, ka to varēs prognozēt ne ātrāk kā jūlijā, atkarībā no tā, kā attīstīsies sociālā un ekonomiskā situācija.