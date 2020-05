Mūzikas akadēmija iegūst apbalvojumus mūzikas un dizaina jomās

20. maijā apbalvojumu saņēma vēl viens Mūzikas akadēmijas simtgades sezonā īstenojies mākslas projekts – grāmata “Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music”. 2019. gada nogalē dienas gaismu ieraudzījušais izdevums saņēma radošās izcilības festivāla “ADWARDS MMXX” pirmās pakāpes ordeni kategorijā “PrintArt & Design Craft”. Īpašs nopelns Andas Beitānes, Annija Bičules un Gundas Miķelsones satura un Artūra Kondrāta fotogrāfiju sakausēšanai vienotā mākslas darbā ir dizaina koncepcijas autorei – Maijai Rozenfeldei, ar kuru Mūzikas akadēmijas sadarbība aizsākās jau sezonas ieskaņas koncerta “Pāri” radīšanā.