Pret agresīvo melanomu – ar profilaksi un jaunām ārstēšanas iespējām

Vai tev vajadzētu speciāli sauļoties? Vai tu konsekventi lieto aizsargkrēmu pret saules UV stariem? Vai tu pasargā savus bērnus un mazbērnus no apdeguma saules staros? Vai tev ir ieradums regulāri apskatīt savas dzimumzīmes un citus ādas veidojumus? Vai tu zini melanomas tipiskās pazīmes? Vai tu zini, ko darīt, ja kāds ādas pleķītis izskatās aizdomīgi?

Solāriju var neapmeklēt, bet vajadzīgs vien īss neuzmanības brīdis, kad spēcīgajā pavasara saulē āda jau ir apdegusi un palaista garām iespēja izdarīt to, kas ir katra spēkos, lai neveicinātu melanomas rašanos. “Tāpat gana īss var būt posms, kad melanoma no 1. stadijas kļūst par audzēju ar metastāzēm. Lai arī metastātiskās melanomas ārstēšana pēdējos gados ir krasi uzlabojusies, tas ir un paliek agresīvākais un neprognozējamākais no ādas vēža veidiem,“ atzīst Latvijas Universitātes asociētā profesore, sertificēta onkoloģe-ķīmijterapeite Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā Alinta Hegmane.