Pēdējā diennaktī ar Covid-19 inficēto skaits samazinājies Rīgā un vēl piecās pašvaldībās

Salīdzinot ar datiem, kas tika publicēti svētdien, Rīgā aktīvo inficēto skaits diennakts laikā ir samazinājies no 130 līdz 115. Savukārt Valmierā aktīvo inficēto skaits sarucis no 19 līdz 18, bet Liepāja - no septiņiem līdz sešiem. Turpretim Limbažu novadā, Lielvārdes novadā un Ķekavas novadā aktīvo inficēto skaits tagad ir no viena līdz pieciem.