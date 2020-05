Iela Rīgā, kur ātri var palikt bez spogulīša jeb pārāk šauras brauktuves tumšā puse

"Ja nāk pretī sabiedriskais transports, vienam ir jābrauc atpakaļgaitā, lai palaistu otru garām. Un tas ir diezgan bīstami – gan pašam, gan arī citiem. Un ar tieši to es saskāros. Pats interesantākais ir tas, ka tur tika uzstādītas zīmes no Kurzemes prospekta puses līdz Anniņmuižai, ka labā pusē stāvēt aizliegts. Bet nepagāja nepilna nedēļa, kad tās zīmes vienkārši vairs nebija," stāsta Bez Tabu skatītājs Ivo.

Kāda Inta Vietniece Imantas un Zolitūdes apkaimes iedzīvotāju grupā Facebook pauž viedokli, ka šīs zīmes no krustojuma ar Anniņmuižas bulvāri līdz skolai varēja atstāt, jo katru rītu situācija ir katastrofa.

"Man pat te spoguli sasista. No rīta atnācu un bija sasists spogulis, jo te ir šaurs. No vienas puses mēs paši vainīgi, jo parkojam šeit automašīnas, bet no otras puses - kur parkot, ja mēs šeit dzīvojam? Bet es zinu, ka ne tikai man vienai šeit ir problēma. Ne man vienai sasists spogulis," tikmēr stāsta apkaimes iedzīvotāja Oļesja.