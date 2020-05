Padomi mammām, kā sagatavot meitu pirmajām mēnešreizēm

Jaunām meitenēm bieži nav izpratnes par to, kas ir menstruālais cikls. To aprēķina, sākot no mēnešreižu pirmās dienas līdz nākamo mēnešreižu pirmajai dienai. Parasti cikla garums ir 21-35 dienas, bet vidēji – 28 dienas. Iemāci meitai, ka menstruāciju norisi ir svarīgi pierakstīt un veidot savu mēnešreižu kalendāru. To var darīt gan papīra formātā, gan izvēlēties kādu no viedtālruņa aplikācijām, piemēram, Period Tracker, Clue u.c. Precīzs kalendārs, fiksējot ķermeņa norises, stiprinās meitenes pašpārliecinātību, izpratni par savu ķermeni, kā arī atvieglos ārsta darbu, jo vizītes laikā nebūs jāpūlas atcerēties pēdējo mēnešreižu sākumu un ilgumu.