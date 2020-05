Arī Latgalē notiks autokoncerts

"Līvāni šobrīd ir viens no jaudīgākajiem Latgales attīstības centriem gan ražošanas, gan kultūras jomā. Tāpēc, sagaidot Līvānu pilsētas tiesību piešķiršanas gadadienu jūnijā, esam parūpējušies par Latgalē vēl nebijušu kultūras pasākumu - koncertu, kas skatāms un klausāms no vieglajām automašīnām. Šādu koncertu rīkošana šobrīd ir akceptēta ar attiecīgu regulējumu no LR Kultūras ministrijas puses, tā kā būsim viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kas to realizēs. Domāju, ka ir īstais laiks, ievērojot valdības noteiktos piesardzības pasākumus, mums pamazām iziet no mājām un vairāk apceļot dzimto Latviju, tāpēc aicinu ciemos uz Līvāniem," saka Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.