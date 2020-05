Ar neeksistējošiem datiem cenšas nonivelēt koronavīrusa bīstamību

Kopš marta vidus Facebook krievu valodā tiek izplatīti neeksistējoši Pasaules veselības organizācijas (PVO) dati, kas it kā apliecinot, ka citas slimības ir krietni nāvējošākas par Covid-19. Informācija pārpublicēta vairākos profilos, ar atsevišķiem ierakstiem dalījušies desmiti tūkstoši lietotāju, viņu vidū arī cilvēki no Latvijas.

No vēža, malārijas, gripas un citiem cēloņiem pasaulē mēneša laikā mirst krietni vairāk nekā Covid-19 - tāds ir vienotais vēstījums publikācijām, kas ar nelielām izmaiņām Facebook klejo jau vairākus mēnešus. Atsevišķos ierakstos teikts, ka datu avots ir Pasaules veselības organizācija (PVO), citos avota nav.

FOTO: Ekrānšāviņi no FB

Vislielāko atsaucību izpelnījies 26. martā tapušais lietotāja Antona Čestikova ieraksts. Ar to dalījušies 25 tūkstoši. Vīrieša publicētajā fotoattēlā uzskaitīti dažādi nāves cēloņi un no tiem pasaulē bojāgājušo skaits mēneša laikā (mēnesis nav precizēts), beigās salīdzinājumam pielikts, ka no koronavīrusa visa uzliesmojuma laikā miris krietni mazāk cilvēku. Avots esot PVO.