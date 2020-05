Nemet kompostā - liec salātos vai dzer tējiņā uz veselību

Ejot dabā, pļavā un savā dārzā, paskatieties visapkārt – zem kājām, zem krūmiem un koku zaros! Teju it visur atrodas kas ēdams un veselību stiprinošs – stāsta uztura speciāliste Liene Sondore. Lai gan var uzskatīt, ka pavasara pirmie zaļumi jau ir izplaukuši, arī šobrīd vērīgam meklētajam daba sniegs veselību stiprinošas piedevas salātiem, kokteiļiem un brokastu maizes dekoram. Turklāt jau no seniem laikiem ir saglabājušās liecības par savvaļas zaļumiem un ziediem un to lietošanu ikdienas uzturā!