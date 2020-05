Klajā nāk Māra Muktupāvela un apvienības "Sventava" kopdarbs "Sibīrijas dziesmas"

To, ka šāda dziesmu aktualizēšana var būt rezultatīva, pierāda pirms vairākiem gadiem izdotais albums "Sventājas dziesmas".

Situācija līdzīga: no folkloras ekspedīciju materiāliem, kas pierakstīti latviešu apdzīvotā vietā ārpus Latvijas teritorijas – Sventājā, tika izraudzītas un ierakstītas dziesmas. Tās regulāri skanēja dažādās radiostacijās, tām deju speciālisti ir izveidojuši jau vairākas horeogrāfijas, un daudzas no tām šodien dzīvo pilnasinīgu muzikālo dzīvi. Cits piemērs ir "Ai jel manu vieglu prātu" – līdz 1991. gadam plašākai auditorijai nepazīstama tautasdziesma, kas, pateicoties grupai "Jauns Mēness", šodien ir viena no zināmākajām latviešu tautasdziesmām.