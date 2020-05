Tiešraides arhīvs: Virtuālās Legends Cars sacensības Pērnavā

Čempionāta kopvērtējumā joprojām līderpozīcijas saglabā somu sportists Anders Antell (61 punkts), kuram cieši seko beļģis Julien Schein (55 p.) un vēl viens somu Legends braucējs Pekka Seppanen (48 p.). Valters Zviedris kopvērtējumā ar 26 punktiem ieņem sesto vietu, viešot cerības, ka izdosies izcīnīt arī pirmo uzvaru kādā no sacensību braucieniem.

Sacensībās virtuālajā Pērnavas autotrasē piedalījās 28 dalībnieki no visas pasaules, tajā skaitā vairāku nacionālo un reģionālo čempionātu uzvarētāji 2019. gadā. Liela daļa no šiem sportistiem ir startējuši arī sacensībās Biķernieku trasē. Vairākus no šiem virtuālo sacīkšu dalībniekiem redzēsim arī 2020. gada oktobrī, kad Rīgā norisināsies Ziemeļeiropas čempionāta fināls Legends automašīnām.