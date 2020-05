Virtuālās Legends Cars sacensības dodas uz Pērnavu. Tiešraidi skaties TVNET

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

TVNET tiešraidē atgriežas Legends virtuālo autosacīkšu čempionāts, kas pulcē īstus sacīkšu braucējus no visas pasaules. „Legends League of Champions” čempionāts ir pārsniedzis ekvatoru un ar sezonas ceturto posmu turpināsies „auto24ring” trasē, kas ir lieliski zināma arī latviešu sportistiem Valteram Zviedrim un Uldim Timakam. Sacensības ceturtdien norisināsies no plkst. 21:00.