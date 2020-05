Skarbs vēsturisks detektīvs – "1793"

Romāna galvenie varoņi ir kara veterāns Mikels Kardells, kurš pret briesmīgām atmiņām cīnās, ik dienu izdzerot ievērojamu devu spirtoto dzērienu, un ģeniāli talantīgais, neuzpērkami godīgais, bet nāvīgi diloņslimais izmeklētājs Sesils Vinge. Kad Mikels no ezera izzvejo briesmīgi sakropļotu jauna cilvēka līķi, izmeklēšanu uztic Sesilam, un viņš uzaicina Mikelu pievienoties. Izmeklēšana dīvaino pāri ieved Stokholmas nabagļaužu un padibeņu pasaulē. Tur cilvēks ātri vien kļūst par preci, tur savu šaubīgo iztiku no bagātiem svešiniekiem iegūst izmanīgi zagļi un ielaspuikas, īsti un viltoti kropļi, bordeļu meitenes, algoti slepkavas, spiegi un ziņotāji. Tā ir vide, kurā ikviens var kļūt par “trusīti”, un, kad tas notiek, dzīve ir beigusies, pat ja tā vēl turpinās. Tiesa, ne visi graustos mītošie ir noziedznieki, tomēr izmeklētājiem jārēķinās, ka te pieņemts interesēties tikai par savu likteni, savukārt par nelielu atlīdzību ļaudis gatavi pastāstīt arī to, ko nekad nav redzējuši. Kamēr Sesils un Mikels mēģina noskaidrot vismaz mirušā personību, sāk likties ka ir kāds nezināms spēks, kurš par varītēm cenšas abus maldināt un aizvilināt pa citām pēdām...