Par krāniņiem un sirsniņām

Savukārt, 25. maijā Aldis no paralēlās realitātes rakstīja: “Likt veseliem cilvēkiem valkāt maskas vai jebko citu ir totāls cilvēktiesību pārkāpums. Starp citu, gāzes kameras ebrejiem sākās ar aizliegumu sēdēt parkā uz soliņa un aizliegumu iet pa trotuāru. Un “zinātnisku” pamatojumu. Izsūtīšanas uz Sibīriju sākās ar “pamatojumu” par “apdraudējumu”.”

Nesaistīti: “Pretēji varas medijiem – sociālajos tīklos esmu neapšaubāmi populārākais politiķis. Vienā no soctīklu lapām man ir ap 44 000 sekotāju, bet lapas man ir vairākas. Apmeklējums aiziet līdz 1 800 000. Atbalstu jūtu no neskaitāmiem telefona zvaniem, īsziņām, vēstulēm... Es neslēpjos no cilvēkiem, es jūtu sabiedrības noskaņojumu,” tā Aldis Gobzems.