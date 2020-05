"Peldēju, līdz ieraudzīju ES simboliku." Bēgšana no "Āfrikas Ziemeļkorejas" uz Igauniju

Eritrejā valda īpaši stingra cenzūra. Vīzas uz turieni dod retos gadījumos, un katrs no turienes izdabūtais videokadrs ir zelta vērtē. Valstī notiekošais pārējai pasaulē ir noslēpumā tīts. Organizācija "Reportieri bez robežām" (RSF) norāda, ka ikviens, kurš mēģina nodarboties ar neatkarīgu žurnālistiku, nonāk aiz restēm. RSF preses brīvības sarakstā Eritreja ierindota 178. no 180 vietām - aiz tās atrodas vienīgi Ziemeļkoreja un Turkmenistāna.

Bahabels saka, ka saprotot futbolistus. Arī viņš pats esot saskāries ar patvaļīgajiem un nesamērīgi bargajiem sodiem, no kuriem baidās eritrejieši. "Mani uz 17 mēnešiem iesēdināja cietumā par to, ka laikā neatnācu uz darbu," viņš saka. "Es palūdzu atvaļinājumu, lai varētu aizbraukt mājās. Man iedeva divas nedēļas. Es paliku mājās vēl divas nedēļas pēc tam, un, kad atgriezos, direktors bija nikns. Viņš domāja, ka paliku mājās tāpēc, ka gatavojos bēgt. Neticēja, ka man mājās bija problēmas. Runāju un runāju, bet tā arī nevarējām atrast kopīgu valodu. Viņš mani nosūtīja uz pārrunām pie ierēdņa, bet no turienes mani taisnā ceļā aizveda uz cietumu. Cietumā pavadīju vairāk nekā 17 mēnešus."