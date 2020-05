ISSP galerijā notiks performatīva izstāde "1:1"

Pārtraucot ieilgušo klusumu, ISSP galerija tiks atvērta ar performatīvu izstādi, kas tā vietā, lai piedāvātu pasīvi aplūkot mākslas darbus, padarīs pašu apmeklējuma pieredzi par notikumu. Tā aicinās atkal satuvināties un pieredzēt mākslu klātienē, iesaistoties tās procesos. Katru nedēļu kāds no māksliniekiem fiziski uzturēsies galerijā, transformējot to atbilstoši savām mākslinieciskajām iecerēm.

"Lai arī šie vīrusa ēnā aizvadītie mēneši mūs apžēloja ar pavasarīgi patīkamiem laika apstākļiem, dzīve izolācijā radīja dīvainu apmulsuma un trauksmes izjūtu. Bet dzīva saruna kļuva par vienu no lielākajām vērtībām. Domājot par piedāvājumu, ko šobrīd var sniegt galerija, satikšanās ar mākslinieku klātienē šķita labākais risinājums ierobežojumu mīkstināšanas apstākļos. Jo, kas zina, vai pēc vasaras mums atkal nebūs jādodas ziemas guļā," stāsta galerijas programmas vadītāja Iveta Gabaliņa.

No 2. līdz 6. jūnijam viens no Latvijas atpazīstamākajiem fotoportreta žanra pārstāvjiem Jānis Deinats pārveidos galeriju improvizētā fotostudijā, piedāvājot apmeklētājiem kļūt par modeļiem viņa projektam “2.06. – 6.06”. Pieteikties fotosesijai varēs pēc iepriekšēja pieraksta, sūtot ziņu uz e–pasta adresi gallery@issp.lv, vai rindas kārtībā galerijas darba laikā. Fotosesiju rezultāts nedēļas garumā būs apskatāms uz galerijas sienām.

No 9. līdz 13. jūnijam galerijā būs aplūkojama audiovizuāla instalācija no kolektīva “Baltic Analog Lab” arhīva materiāliem, kuras autore ir māksliniece Ieva Balode. Skatītāji, kuri vēlas piedalīties tās veidošanā, aicināti ierasties ar diapozitīviem no ģimenes arhīviem. 12. jūnijā plkst. 18.30 programmā paredzēta audiovizuāla performance kopā ar skaņu mākslinieku Maksimu Šenteļevu.