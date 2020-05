Tiks noskaidrots labākais jaunais Latvijas fotogrāfs

Pasākumā katrs finālists prezentēs savus darbus, īsumā iepazīstinās ar to ideju, kontekstu un tapšanas aizkulisēm, prezentāciju komentēs žūrijas locekļi, jautājumus Zoom platformā varēs uzdot arī skatītāji. Finālistus vērtēs starptautiska žūrija – žurnāla Bird in Flight fotoredaktore Ļoļa Goldšteina no Kijevas, neatkarīgais kurators Braņislavs Stepaneks no Bratislavas un žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla Rīgas Fotomēnesis direktors Arnis Balčus. Uzvarētājs iegūs dāvanu karti fotoprecēm un pakalpojumiem “Baltijas Foto Servisā” 150 eur vērtībā, FK izdotos drukātos izdevumus, kā arī iespēju savus darbus publicēt žurnālā FK.