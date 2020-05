Purva valabijs – piemīlīgais dzīvnieks, kas vienmēr ir grūsns

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, rakstīts, ka zīdītāju vairošanās cikls sastāv no četrām fāzēm: ovulācijas, apaugļošanas, grūtniecības un laktācijas. Dažiem somaiņiem, piemēram, ķenguriem un valabijiem ovulācija notiek īsi pēc dzimšanas, dažreiz pat dažas stundas pēc tās.