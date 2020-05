Irānā pusaudzei nocērt galvu par aizbēgšanu no mājām; sabiedrība prasa bargus sodus par "goda slepkavībām"

Patriarhālās Tuvo Austrumu sabiedrībās gadījumos, kad pusaudze aizbēg no mājām ar kādu vīrieti, parasti meitene tiek vainota ģimenes goda aptraipīšanā, bet pieaugušais vīrietis, kurš aizvīlis nepilngadīgo, tādas sekas necieš.

Romina aizbēga no mājām pēc tam, kad tēvs iebilda pret viņas ieceri salaulāties ar 34 gadus veco Bahamnu Havari. Piecas dienas pēc bēgšanas Romina tika atrasta. Policija ļāva tēvam aizvest meiteni mājās no iecirkņa, lai gan viņa policistiem teica, ka baidās no iespējamas vardarbības.