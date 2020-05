Žurnāls: Lieta, kurā par naudas atmazgāšanu apsūdz 11 personas, tostarp "Swedbank" bijušos darbiniekus, var nenonākt tiesā

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūrā apsūdzības celtas šā gada sākumā, un visas personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma panta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu no trim līdz 12 gadiem.

"Lai gan Latvija tikai nesen izsprukusi no finansiāli neuzticamo valstu pelēkā saraksta, apņemoties pēc būtības un stingri vērsties pret naudas atmazgāšanu, nav izslēgts, ka šī "Swedbank" krimināllieta nemaz līdz tiesai nenonāks. "Ir" rīcībā esošā informācija liecina, ka prokurors apsūdzētajiem ir piedāvājis vienošanos par sodiem. Vaicāts par to, prokurors Troickis no komentāriem atteicās," raksta "Ir".