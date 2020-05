Arī pēc ārkārtējās situācijas epidemioloģisku aizdomu gadījumā uz personu varētu attiecināt klātienes darba vai mācību ierobežojumus

Kā skaidro attiecīgo likuma normu izstrādātāji, Covid-19 radītā ārkārtējā situācija ir parādījusi to, ka arī personai, kura neslimo ar Covid-19 vai citu infekcijas slimību, kā arī nav Covid-19 kontaktpersona, tomēr var rasties nepieciešamība noteikt darba vai izglītošanās ierobežojumus. Šajā gadījumā tiek runāts par personām, kuras ārkārtējās situācijas laikā ieradās no ārzemēm, jo pastāvēja epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šīs personas uzturējās paaugstinātos inficēšanās riska apstākļos un tādēļ tām bija iespēja inficēties.

Kā preses konferencē skaidroja veselības ministre Ilze Viņķele (AP), grozījumi minētajā likumā ļaus epidemiologiem arī pēc ārkārtējās situācijas ievākt un strādāt ar informāciju par inficētajiem un to kontaktpersonām. Ar izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) tiks piešķirtas tiesības atzīt noteiktu infekciju par bīstamu, ja to nosaka Pasaules Veselības organizācija, un pakļaut to reģistrācijai un kontrolei.