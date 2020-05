Igaunijas valdība pieļaujamo pasākumu dalībnieku skaitu jūnijā palielina no 50 līdz 100

No 1.jūnija pieļaujamais publisku pasākumu dalībnieku skaits palielināts no 50 līdz 100 tiklab brīvā dabā, kā iekštelpās, bet pasākuma norises vietas noslodze nedrīkst pārsniegt 50%, joprojām ievērojot prasību kopā nesēdēt vairāk par diviem cilvēkiem un ieturēt vismaz divu metru atstatumu no pārējiem, sociālajos tīklos paziņojis premjerministrs Jiri Ratass.