“Covid-19” simptomi varētu neparādīties pat vairāk nekā 80% gadījumu

No 217 cilvēkiem 128 “Covid-19” tests bija pozitīvs, tomēr slimības simptomi pirms testa bija tikai 24 cilvēkiem. Beigu beigās 81% no atlikušajiem cilvēkiem, kas bija saslimuši, slimība noritēja pilnīgi bez simptomiem.

Bija arī desmit gadījumi, kad no diviem kajītes iemītniekiem saslimis bija tikai viens, kas, kā saka pētījuma autori, liecina par kļūmi testos.

Ir grūti šā pētījuma rezultātus ekstrapolēt uz lielākām populācijām, jo cilvēki uz kuģa dzīvoja ļoti tuvu viens otram un bija pilnībā izolēti no apkārtējās vides uz mēnesi. Tomēr joprojām šis pētījums atgādina, cik viegli un ātri šis vīruss izplatās ciešās komūnās, kā arī to, cik grūti to ir identificēt.