No 1. jūlija samazināsies dabasgāzes tarifi

Mājsaimniecībām no 1. jūlija gaidāmi zemāki dabasgāzes tarifi, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), kas pieņēmusi lēmumu par to, kā AS "Latvijas Gāze" piemērot saistīto lietotāju tarifus atbilstoši aktuālajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.