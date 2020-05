FOTO: kā notiek jauno ceļu kvalitātes vērtēšana

LVC Ceļu laboratorija ir daļa no Autoceļu kompetences centra, kas nodarbojas tai skaitā ar pētnieciskajiem projektiem ceļu būvniecības jomā, kā arī veic dažādus mērījumus valsts autoceļu tīklā, apkopo datus un statistiku no satiksmes intensitātes uzskaites punktiem un citu. Katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (piemēram nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. AKC Ceļu laboratorija pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. AKC speciālisti arī izstrādā Ceļu specifikācijas, kuras tiek pielietotas valsts autoceļu būvdarbu pasūtījumos.

Valsts autoceļu būvdarbu objektos Ceļu laboratorijas speciālisti veic plānotās un arī neplānotās pārbaudes materiāliem vai ceļu būvē izmantotajām tehnoloģijām. Plānoto pārbaužu laiks tiek saskaņots ar darbu izpildītājiem un būvuzraugiem, savukārt neplānoto starp pārbaužu laiks netiek iepriekš izpausts. Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā ir marķēti nenorādot objektus, no kuriem tie nāk, līdz ar to laboratorijas speciālistiem kas testē materiālu paraugus nav informācijas par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši. Tādējādi tiek nodrošināta maksimāla rezultātu objektivitāte.