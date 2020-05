Lai piedalītos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, jādeklarējas pašvaldībā līdz svētdienai

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis nebūs balsošanai ērts, no 30.jūlija līdz 15.augustam to varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni. Mainīt iecirkni varēs PMLP e-pakalpojumā vai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29.augustā, no plkst.7 līdz 22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas. Trešdien, 26.augustā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz 20, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 12 un piektdien, 28.augustā, no plkst.10 līdz 16.