"Latvijas balzams" tiesā uzvarējis mazākuma akcionārus pārstāvošu biedrību

Tiesa šā gada maijā noraidīja prasījumus. Tāpat tiesa atzina, ka konkrētā strīda kontekstā biedrības tiesības atšķiras no tās biedru - akcionāru - tiesībām, skaidrots paziņojumā "Nasdaq".

"Latvijas balzama" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Kopš 2015.gada uzņēmums ir daļa no "Amber Beverage Group". AS "Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2019.gadā "Latvijas balzams" nodokļos valsts budžetā iemaksāja 72,3 miljonus eiro, tostarp akcīzes nodokli 57,1 miljona eiro apmērā.