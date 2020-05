Piens pietiek? Kad tievēsi? Daudz bija plīsumi? Reakcijas uz netaktiskiem jautājumiem

Kādas bija dzemdības, vai daudz plīsumu? Visbiežāk šis jautājums tiek uzdots nevis tāpēc, ka vaicātāju interesētu tava atbilde, bet gan vienkārši vaicāšanas pēc. Iespējams, tu savu stāstu jau esi izstāstījusi tik daudziem, ka vēl viena reize un tu eksplodēsi. Patiesībā, mums ir ideja, kā atvairīt zinātkāros! Iesūti Māmiņu Klubā blogu ar savu dzemdību stāstu un tad, ja kāds vaicā, kādas tad bija dzemdības, bet tev nav ne mazākās vēlmes to stāstīt vēl un vēl, vienkārši nosūti vaicātājam saiti uz blogu, lai viņš pats visu izlasītu!

Vai tu baro ar krūti un piena pietiek? Šķiet, šis no visiem jautājumiem varētu atrasties topa virsotnē, jo tiek uzdots pilnīgi visām jaunajām mammām. Un, protams, ikvienai tantei būs komentāri un padomi par to, kā pareizāk zīdīt. Samierinies - ja tu zīdi mazulīti, tad tantes noteikti sāks stāstīt šausmu stāstus par to, ka piens var būt pārāk liess, ka piena noteikti nepietiek, bet, ja mazulīti baro ar maisījumu, viņām tik un tā būs savs viedoklis arī par šo tēmu.