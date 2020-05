Nekas nerada tik spēcīgu vienojošu efektu, kā kopīga nauda

Daudz šķēpu un strīdu bijis par ES dalībvalstu iemaksu palielināšanu ES budžetā. EK jaunais piedāvājums iemaksu paredz 1,1% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Kalniete uzsvēra, ka pēc pandēmijas smagā kritiena ir vairākas valstis, kas nespētu maksāt pat agrāk prasīto 1%, tomēr, ja ir pieejamas Ekonomikas atjaunotnes fonda subsīdijas, tad 1,1% vairs neizklausās neiespējams.

"Šim seko visstrīdīgākais jautājums. Aizņemtie 750 miljardi eiro pēc 2027.gada būs jāsāk atmaksāt un to var izdarīt no ES budžeta tikai tad, ja ES Padome piekrīt pašu resursu palielināšanai un parāda segšanai no tiem," skaidroja politiķe.