Nedēļas nogalē "Youtube" skatāma "Led Zeppelin" koncertfilma

Filma "Celebration Day" YouTube kanālā pieejama no 30. maija vakara.

2007. gada 10. decembrī Led Zeppelin kāpa uz Londonas "O2" arēnas skatuves, lai sniegtu pirmo koncertu pēc 27 gadu ilgas pauzes, kas vienlaikus kļuva par vienu no gaidītākajiem koncertiem visā rokenrola vēsturē. 20 miljoni gribētāju pieteicās biļetēm, kuras tika piešķirtas izlozes kārtībā. Atgādinām, ka biļetes uz šo koncertu maksāja vidēji 7425 sterliņu mārciņu.

Vairāk nekā divu stundu garajā koncertā tika atskaņotas leģendāras dziesmas "Whole Lotta Love", "Rock And Roll", "Kashmir", "Black Dog" un "Stairway To Heaven".