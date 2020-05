Horoskopi visai nedēļai

VĒRSIS Būsi gatavs jauniem iekarojumiem, tevi nebaidīs sarežģītāki izaicinājumi. Šonedēļ spēsi veiksmīgi tikt galā ar juridiska rakstura jautājumiem, birokrātiskajām niansēm. Ja nepieciešams, droši vari ķerties klāt ar nekustamo īpašumu, tā iegādāšanos, pārdošanu, apdrošināšanu saistītām lietām. Saskarsmē ar līdzgaitniekiem ātri atradīsi kopīgu valodu, it sevišķi ar gados vecākajiem. Attiecības ģimenē būs atkarīgas no tava noskaņojuma. Ja spēsi sevī uzturēt bezrūpīgu omu, kopīgi pavadītais laiks ar mājiniekiem būs patīkams, pozitīvu emociju piesātināts.

VĒZIS Pieaugs darba spējas, veiksmīgi uzņemsies iniciatīvu profesionālajā lauciņā, izcelsies uz apkārtējo fona ar rosību, apķērīgumu un organizatoriskajām dotībām. Kāds Vēža zīmes pārstāvis var izjust spēcīgāku interesi par psiholoģiju, ezoteriku, filozofiskām lietām. Šī nedēļa sniegs iespējas atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem, pievērsties veselīgākam dzīvesveidam. Attiecības ar otro pusīti būs atkarīgas no tā, vai spēsi norobežot profesionālo ikdienu no privātās dzīves.