Saīsināts Covid-19 informatīvā tālruņa darbalaiks

LETA jau vēstīja, ka jau aprīlī iedzīvotāju sarūkošās aktivitātes dēļ SPKC saīsināja informatīvā tālruņa darbalaiku. Sākotnēji informatīvais tālrunis bija pieejams darbadienās no plkst.8.30 līdz 21, savukārt brīvdienās - no plkst.8.30 līdz 17, taču no 27.aprīļa SPKC informatīvā tālruņa speciālisti iedzīvotāju zvanus uzklausa darba dienās no plkst.8.30 līdz 19, kā arī brīvdienās - no plkst.9 līdz 17.