Ērikam Kūlim jauns īsprozas krājums "Zemes telpa, jūras elpa"

Patiesi pārsteidzoša ir jaundarbu tematiskā daudzveidība, vēstījuma noskaņu un intonāciju palete – no maigi ironiskas līdz tēvišķi skarbai, no karikatūriski groteskas līdz dziļi traģiskai, no viedas rezignācijas līdz zobgalīgam humoram. Rakstnieks jebkura cilvēka ikdienišķākajās gaitās arvien prot saskatīt kaut ko ievērības cienīgu – tādu, kas ir stāsta vērts. Viņš ir uzticīgs tiem ļaudīm, kuru ikdiena bieži vien paliek neievērota mūsdienu globālisma ēnā. Rakstnieka asredzīgais skatījums allaž rosina uz kritisku refleksiju gan par mūsu pagātni, gan šodienu, un šoreiz tā daudzkārt vedina domāt par sociāli nepievilcīgo patērētāja filozofiju un tās izpausmēm. Tas spilgti akcentēts arī grāmatas vāka zīmējumā (mākslinieks Toms Kalninskis).