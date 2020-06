Pieaudzis GPS iekārtu zādzību skaits. Policija aicina sargāt savu lauksaimniecības tehniku

Šogad laika posmā no 1. janvāra līdz 27. maijam Valsts policijā ir uzsākti 14 kriminālprocesi par GPS un monitoru iekārtu zādzībām no traktoriem. No tiem septiņi kriminālprocesi ir uzsākti Zemgalē, trīs Kurzemē, divi Latgalē un pa vienam Vidzemē un Rīgas reģionā. Tāpat laika posmā no šī gada 1. janvāra līdz 15. maijam ir uzsākti trīs kriminālprocesi par lauksaimniecības tehnikas zādzības faktu – viens par minerālmēslu kaisītāja zādzību Kurzemē, viens par traktora zādzību Vidzemē un viens par traktora zādzību Latgalē, kas vēlāk tika atrasts.