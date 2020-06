Pie Sēnītes sākas asfaltēšanas darbi, jārēķinās ar jauniem satiksmes ierobežojumiem

Šosejas (A2) posmā pie Vangažiem Rīgas virzienā satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu 30 km/h. Asfaltbetona ieklāšanas laikā tiks slēgta brauktuve Rīgas virzienā pie Vangažiem un satiksme novirzīta pa Siguldas virziena brauktuvi. Lai nokļūtu Valmierā, braucot no Rīgas, ir jāizmanto nogriešanās vieta Valmieras virzienā pirms rotācijas apļa. Ir atjaunota satiksme pa rotācijas apli pie Sēnītes.

Rīgas apkārtnē būtiskākie remontdarbi notiek uz Jūrmalas šosejas (A10), posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz “Sēnītei”.