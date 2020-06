Vīrietis, vadot automašīnu bez tiesībām un, būdams alkohola reibumā, iekļūst avārijā, kurā dzīvību zaudē jauniete

Sestdien, 30.maijā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Laboratorijas ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Automašīnas “BMW” vadītājs, vadot automašīnu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca šķērsim – kokam. Negadījumā cieta visi automašīnā esošie cilvēki – gan automašīnas vadītājs, gan tajā esošās nepilngadīgās jaunietes, taču viena no jaunietēm notikuma vietā no gūtajām traumām nomira.