Pērtiķis Indijā no laboratorijas nozog “Covid-19” asins paraugus

Kā vēstīts Indijas ziņu izdevumā “NDTV”, pērtiķis uzbruka laboratorijas darbiniekam, kurš strādāja Indijas medicīnas skolas teritorijā un nozaga asins paraugus, kas bija paņemti no trīs “Covid-19” pacientiem.

Vietējie iedzīvotāji ir nobažījušies, ka šis incidents varētu palielināt “Covid-19” inficēšanās risku, proti, ar vīrusu var sākumā inficēties citi pērtiķi, bet tad arī cilvēki. Patiesi - pierādījumi liecina, ka cilvēki var ar šo vīrusu inficēt dažus dzīvniekus. Aprīlī Ņujorkā ar to inficējās tīģeris, kurš vīrusu “noķēra” no personas, kurai nebija nekādu slimības simptomu. Arī divi mājas kaķi un suņi ASV inficējās ar vīrusu no, visticamāk, slima cilvēka.