Lielbritānijā protestu laikā pret rasismu ASV aizturēti 23 cilvēki

Par uzbrukumiem policistiem un par sociālās distancēšanās noteikumu neievērošanu svētdien pie ASV vēstniecības Londonā aizturēti pieci vīrieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem.

"Daudzas no problēmām, kas padara situāciju Savienotajās Valstīs tik viegli uzliesmojošu, pastāv arī šeit," apgalvo viena no pazīstamākajām britu melnādainajām politiķēm Diāna Ebota. "Melnādainie Lielbritānijā ilgstoši nesamērīgi cietuši no valsts."