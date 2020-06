Medemciema krustojuma pārveides pretinieki rīkos tiešsaistes protesta akciju

Tiešsaistes protesta akcija būs vērojama "Facebook" grupā "Medemciema iedzīvotāju protesta akcija". Lai piesaistītu apkārtējo uzmanību, protesta akcija tiks translēta no Medemciema krustojuma pie veikala, kur, iepriekš piesakoties, tiek aicināti piedalīties krustojuma lietotāji, izsakot savu viedokli par to, kā krustojuma slēgšana ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. Rīkotāji apgalvoja, ka protesta akciju atbalsta arī Olaines novada pašvaldība un tiešsaistē savu viedokli sniegs Olaines novada priekšsēdētājs Andris Bergs (LSDSP).

"Medemciema iedzīvotāji kārtējo reizi aicinās LVC un Satiksmes ministriju (SM) ieklausīties iedzīvotājos un šajā krīzes situācijā saglabāt kreiso pagriezienu iebraukšanai Medemciemā no Rīgas puses līdz brīdim, kamēr tiek rasts cits ekonomiski samērīgs risinājums,

piemēram, tuneļa izbūve. Piedāvātais alternatīvais risinājums - satiksmes plūsmas novirzīšana par A8 un A5 divlīmeņu satiksmes mezglu, ir melnā punkta pārcelšana un problēmas neatrisināšana, pakļaujot iedzīvotājus vēl lielākam satiksmes negadījumu riskam," uzskata akcijas rīkotāji, apgalvojot, ka Medemciema krustojumu izmanto 10% no visiem Jelgavas šosejas lietotājiem, līdz ar to tas ir būtisks lietotāju skaits, kuru intereses un drošība nevar tikt ignorēta.

Vienlaikus viņi norāda, ka jau veiktā krustojuma pārbūve - kreisā pagrieziena no Medemciema uz Jelgavu slēgšana - ir ievērojumi uzlabojusi drošību krustojumā, jo ceļu satiksmes negadījumi galvenokārt esot notikuši, veicot šo manevru. Savukārt, veicot kreisā pagrieziena manevru no Rīgas uz Medemciemu neesot izraisīts neviens ceļu satiksmes negadījums.

"Līdz ar to seko jautājums - kādēļ slēgt kreiso pagriezienu no Rīgas uz Medemciemu, kas pēc uzsākto uzlabojumu veikšanas krustojumā būs drošs un pārskatāms, un piespiest iedzīvotājus braukt pa nedrošo apkārtceļu? Iedzīvotāji tādējādi ne tikai pakļaus sevi augstam ceļu satiksmes negadījumu riskam, bet arī no sava budžeta ik mēnesi iztērēs papildu 30-70 eiro un pavadīs ceļā papildu vidēji 5,6 stundas mēnesī," norāda iedzīvotāji.