"New Rosme" dīkstāves pabalstiem bija pieteikusi veikalu darbiniekus

Apakšveļas ražotāja SIA "New Rosme" dīkstāves pabalstam pavasarī bija pieteikusi vidēji ap 50 no 200 darbiniekiem - pārsvarā uzņēmuma veikalus apkalpojošo personālu, sacīja "New Rosme" valdes priekšsēdētājs Edgars Štelmahers.