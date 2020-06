Kultūras telpā "3 māsas" Evija Vēbere un Erki Parnoja

Ar kinematogrāfisku mūziku uzstāsies grupas “Ewert and The Two Dragons” dalībnieks un multiinstrumentālists Erki Parnoja. Šī gada februārī iznāca viņa ceturtais solo albums "Leva", kas balansē starp dream-pop un grūvīgu ģitārroku no 70. gadiem. Viņa unikālais ziemeļnieciskais pieskāriens, impresionistiskie ģitāras rifi, kinematogrāfiskās skaņu ainavas un augstās instrumentālās prasmes atnesa viņam labākā mākslinieka balvu Tallinas Mūzikas nedēļā 2017. gadā, savukārt 2018. gadā Igaunijas Mūzikas ierakstu balvā viņš saņēma divas balvas, kategorijās labākais alternatīvais/indie albums un labākais mākslinieks.