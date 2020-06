NMPD: “Mārsnēnu” vadītājas izteikumi presē ir apmelojoši

NMPD uzsver – jau no Covid-19 pandēmijas sākuma brigāžu darbā tiek piemēroti visaugstākie aizsardzības pasākumi gan individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, gan rīcībās, sniedzot palīdzību pacientiem vai veicot Covid-19 analīžu paraugu paņemšanu mobilajos punktos, lidostā, ostā, patversmēs un sociālās aprūpes iestādēs. Dienestā jau no janvāra ir īpaši izstrādāti Covid-19 darbības algoritmi, kas atbilst starptautiskajām Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību un profilakses kontroles centra rekomendācijām un pēc tiem dienesta mediķi vadās izsaukumos un testēšanas vietās. Tostarp uz patversmēm un sociālās aprūpes iestādēm brigādes dodas, ievērojot maksimāli visaugstāko aizsardzības līmeni – ģērbušies kombinezonos, aizsargbrillēs, ar respiratoru, savukārt uz rokām testēšanas laikā tiek uzvilkti divi pāri cimdu un pirms katra pacienta tiek nomainīti virsējie cimdi, kas nonāk kontaktā ar pacientu un apkārtējo vidi. Tā kā izlietotie individuālās aizsardzības līdzekļi, satur, iespējams, inficēta bioloģiskā piesārņojuma materiālu, arī to savākšanai ir īpaša procedūra – brigāde tos ievieto speciālā maisā un nogādā atpakaļ dienestā, lai nodotu tos utilizēšanai kā bīstamos atkritumus.