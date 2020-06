Latvijas reperu stafetei piecdesmitā jubileja

"Repa kultūra Latvijā šobrīd piedzīvo ļoti labus laikus – dziesmas skan pa komercradio, reperi ir festivālu galvenie mākslinieki, izpārdod lielākās koncertzāles un pat Arēnu Rīga. Šis sasniegums nav radies no zila gaisa – Latvijā ir bagātas saknes un piemēri, kuri aizrāvuši nu jau veselu paaudzi, un to savā stafetē vēlējos uzsvērt. Šodien repmūzikā nevienam nav jāsāk no nulles, ir jānovērtē sasniegtais un jāizdara lietas vēl labāk un skaļāk," saka Edgars Sniegs.