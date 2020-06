Labākais jaunais Latvijas fotogrāfs – Filips Šmits

Balvu organizē žurnāls "Foto Kvartāls" un tās mērķis ir piedāvāt platformu jaunajiem fotogrāfiem, lai ar saviem darbiem sasniegtu plašāku auditoriju. Fināls šogad norisinājās Zoom vebinārā, kur fotogrāfi uzstājās ar savu darbu prezentācijām, kuras vērtēja starptautiska žūrija – žurnāla Bird In Flight fotoredaktore Ļoļa Goldšteina no Kijevas, neatkarīgais kurators Braņislavs Stepaneks no Bratislavas un žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla “Rīgas fotomēnesis” direktors Arnis Balčus. Finālu vēroja arī vairāki simti skatītāji Zoom un Facebook tiešraidē.