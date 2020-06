Jauns vārds pašmāju alternatīvajā mūzikā: "Careless Afterlife"

"Searching For Buried Pleasures" var saklausīt disonējošus un pretrunīgus instrumentu un efektu lietojumus, kas mijiedarbojas ar niansētām ritma sekcijām un maigu sievišķīgu balss toni, kas nedaudz atgādina Elizabeti Freiseri no "Cocteau Twins". EP ieraksts veikts agrā 2019. gada pavasarī Rīgā, un to ierakstījis, miksējis un māsterējis Jevgenijs Načiss.